Чемпионат мира по горнолыжному спорту перенесен из-за коронавируса

Чемпионат мира по горнолыжному спорту перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ.

Соревнования должны были пройти в феврале 2021 года в Италии. Отмечается, что турнир состоится в марте 2022 года.

«Я полностью поддерживаю данное решение. Мы поставили в известность министра спорта Италии Винченцо Спадафору», — заявил президент Олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,5 млн человек.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.