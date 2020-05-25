Гендиректор «Химок» рассказал о поисках инвесторов

Генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов рассказал о поисках инвесторов для участия в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, если руководству клуба удастся найти инвесторов, то они будут выступать в элитном дивизионе чемпионата России. Если же поиски не увенчаются успехом, то команда продолжит выступление в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).

Напомним, что подопечные Сергея Юрана заняли второе место в турнирной таблице и напрямую вышли в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сравнил тренерский подход нидерландского специалиста Луи Ван Гала и сэра Алекса Фергюсона.