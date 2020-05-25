Стала известна сумма, за которую Игуаин может быть продан из «Ювентуса»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Руководство туринского «Ювентуса» может продать аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Об этом сообщает Tuttojuve.
По информации источника, футболист может быть продан за €18 миллионов. В числе претендентов на форварда именуются «Ньюкасл» и «Ривер Плейт».
Отметим, что сам игрок хотел бы перебраться в команду из Буэнос-Айреса, однако для «Ривера» озвученная сумма может оказаться неподъемной.
Ранее сообщалось, что специалист по физической подготовке Влад Чепзанович руководит тренировками московского «Спартака» в отсутствие главного тренера Доменико Тедеско.