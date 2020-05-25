Умер Эдди Саттон

Скончался знаменитый тренер, член Зала славы баскетбола Эдди Саттон. Об этом сообщает Bleacher Report.

Специалист сделал себе имя, работая со студенческими командами. В свое время он возглавлял сборные таких университетов как Южный Айдахо, Крайтон, Кентукки, Арканзас, Сан-Франциско и Оклахома Стэйт.

В 2011 году Саттон стал членом Зала славы студенческого баскетбола.

Ранее сообщалось, что президент московского ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию о том, что армейский клуб выступил против возобновления сезона баскетбольной Евролиги.