Игроки «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию
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Игроки и тренеры «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию, передает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.
Также тестируемые сдали кровь на наличие антител к болезни. В клубе будут сдавать тесты на COVID-19 раз в неделю.
Стоит отметить, что на прошлой неделе в команде не выявили случаев инфицирования.
Ранее тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о проведении матчей без болельщиков.
Только что футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.— ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020
Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. pic.twitter.com/q4xU3cJAE1