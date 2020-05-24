Игроки «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию

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Игроки и тренеры «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию, передает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.

Также тестируемые сдали кровь на наличие антител к болезни. В клубе будут сдавать тесты на COVID-19 раз в неделю.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в команде не выявили случаев инфицирования.

Ранее тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о проведении матчей без болельщиков.