Игроки «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию

Игроки и тренеры «Уфы» прошли повторный тест на коронавирусную инфекцию, передает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.

Также тестируемые сдали кровь на наличие антител к болезни. В клубе будут сдавать тесты на COVID-19 раз в неделю.



Стоит отметить, что на прошлой неделе в команде не выявили случаев инфицирования.



Ранее тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о проведении матчей без болельщиков.