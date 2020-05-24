«Наполи» хочет получить €200 млн за продажу четырех игроков

«Наполи» хочет получить €200 млн за продажу четырех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб намерен продать защитников Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитника Аллана и нападающего Аркадиуша Милика.

При этом самым дорогим из этих игроков может стать Кулибали, в трансфере которого заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен». «Наполи» собирается продать защитника не дешевле €90 млн.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет приобрести форварда «Вулверхэмптона».