В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.

По информации источника, два случая были выявлены во второй волне тестирования. Всего анализов было взято 996, из них два заражения пришлись на две команды.

При этом более подробная информация не раскрывается, известно только то, что оба человека будут отправлены на семидневную самоизоляцию, по истечении которой сдадут повторные тесты.

Ранее сообщалось, что английские клубы потеряют до £70 млн из-за проведения игр на нейтральных полях.