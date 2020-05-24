Глушаков поделился мнением о возобновлении РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Чемпионат России был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил дату возобновления турнира — 21 июня, число было также одобрено в Министерстве спорта.

«С одной стороны, хотелось уже закончить, все уже в отпуске. С другой стороны, ты футболист, хочешь играть в футбол, и чем быстрее, тем лучше. Плюс есть болельщики. Футбол в любом случае для болельщиков», — сказал Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Глушаков не исключил возвращения в «Спартак».