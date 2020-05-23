Игрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что футболист остался в Москве и находится в самоизоляции. Анализы его одноклубника Романа Зобнина показали наличие в крови антител.

«Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал», — заявил руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

После 22-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Урала» из Екатеринбурга Павел Погребняк заразился коронавирусом.