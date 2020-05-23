Губерниев высказался о переходе биатлонных тренеров в сборную Болгарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе биатлонных тренеров Александра Касперовича и Виталия Норицына в сборную Болгарии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, история перехода отечественных специалистов в стан зарубежной команды не нова.

«Обычно после подобных событий тренеры возвращаются обратно. Норицын и Касперович являются крепкими тренерами, поэтому будет крайне интересно проследить, чем вся эта история закончится», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал дату старта централизованной подготовки спортсменов к предстоящему зимнему сезону.