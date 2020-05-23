Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) официально утвердил формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф сыграют 24 команды, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что этот вариант будет приоритетным в том случае, если сезон возобновится.

«Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года», — отмечено в заявлении Профсоюза.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 12 марта после того, как тест игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юты Джаз» Руди Гобера показал положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Задоров вспомнил о драке Овечкина и Свечникова.