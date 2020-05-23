«Герта» с крупным счетом обыграла «Унион» в берлинском дерби

«Герта» с крупным счетом обыграла «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Герты». Голы на свой счет записали Ведад Ибишевич, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Дедрик Боята.

В активе победителей 34 очка и десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион», набравший 30 баллов, идет 12-м.

Ранее сообщалось, что Нойер высказался о продлении контракта с «Баварией».

Чемпионат Германии. 27-й тур

«Герта» — «Унион» — 4:0

Голы: 1:0 — Ибишевич, 51; 2:0 — Лукебакио, 52; 3:0 — Кунья, 61; 4:0 — Боята, 77.