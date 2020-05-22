Умер Жордан Диакисе

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Умер 24-лентний игрок французского «Фуриани Альяни» Жордан Диакисе, сообщает сайт-клуба.

Игрок являлся воспитанником парижского «ПСЖ». Причины смерти не сообщаются.

Диакисе провел три матча за молодежную сборную Франции.

Ранее умер восьмикратный победитель теннисных «Больших шлемов» Эшли Купер.