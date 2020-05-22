Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался об интервью гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе, передает «Чемпионат.com».
Напомним, клуб отказался продлевать контракт с 73-летним специалистом. С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.
«Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо», — сказал Семин.
Ранее фанаты «Локомотива» провели акцию в поддержку Семина.