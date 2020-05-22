В «Локомотиве» против возобновления сезона РПЛ

В московском «Локомотиве» против возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я уже написал официальное письмо в федерацию, где сказал, что, по нашему мнению, чрезмерно опасно возвращать футбол. Но если возвращать, то нужно четко понимать, кто несет ответственность. Немцы сейчас стартовали, надо посмотреть, какие будут последствия. Нужно делать выбор — спортивная составляющая или здоровье людей. Либо мы можем полностью защищать людей, либо затея очень рисковая», — заявил гендиректор «железнодорожников» Василий Кикнадзе в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир возобновится 21 июня.

Ранее фанаты «Локомотива» провели акцию в поддержку наставника Юрия Семина.