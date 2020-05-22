Экс-хавбек ЦСКА Рахимич остался доволен продлением Гончаренко

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал продление контракта с белорусским специалистом Виктором Гончаренко. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, армейский клуб сохранил последовательность и дал возможность завершить начатое Гончаренко в 2017 году строительство новой команды.

Рахимич отметил, что в руководстве ЦСКА не принято каждый год менять наставников, что благоприятно сказывается на атмосфере внутри коллектива.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен арендовать сербского нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала» на два года с опцией выкупа.