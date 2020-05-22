Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если их не удастся провести в 2021 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, итоговое решение о проведение Игр будет основано на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Бах заявил, что основным приоритетом является сохранение здоровья спортсменов, делегатов и иных лиц, участвующих в организации главного спортивного события четырехлетия.

«Есть четкое обязательство провести Игры в июле следующего года», — сказал Бах.

Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил о готовности к возобновлению матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).