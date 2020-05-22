Комментатор Орлов оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Дагестане. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, СМИ должны более подробно освещать события в этом регионе, чтобы население имело более подробную картину происходящего и осознавало опасность заболевания COVID-19.

Также Орлов задался вопросом о недостатке медицинского персонала и оборудования в республике.

«Почему у них нет нормальной медицины? Мы же в 21-ом веке живем, а не в Средних веках. Некуда везти, нет коек, нет больниц. О каких масках вообще может тогда идти речь?» — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что воспитанник московского «Спартака» Джано Ананидзе может перейти в тбилисское «Динамо».