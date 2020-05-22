Воспитанник «Спартака» Джано может перейти в тбилисское «Динамо»

Воспитанник московского «Спартака» Джано Ананидзе может перейти в тбилисское «Динамо». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, футболист не планирует продлевать нынешнее трудовое соглашение с кипрским «Анортосисом», завершающееся в мае 2020 года, и может вернуться на родину.

Напомним, что чемпионат Кипра в этом сезоне был завершен досрочно. В нем Джано провел шесть игр и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко критично высказался об увольнении Юрия Семина из «Локомотива».