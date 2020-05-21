Канте не будет тренироваться с «Челси» из-за страха заразиться коронавирусом

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Нголо Канте не будет тренироваться со своей командой из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «синих» пошло навстречу действующему чемпиону мира, разрешив ему временное отсутствие на занятиях. Со стороны администрации клуба Канте выразили полную поддержку.

Отметим, что 19 мая подопечные Фрэнка Лэмпарда начали тренировки на своей базе, соблюдая все меры предосторожности и социального дистанцирования.

Ранее сообщалось, что защитник «Уотфорда» Адриан Мариаппа заразился коронавирусом.