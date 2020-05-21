«Манчестер Сити» нашел замену Сильве
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«Манчестер Сити» нашел замену испанскому полузащитнику Давиду Сильве. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, действующие чемпионы Англии хотят заполучить в свои ряды хавбека «Милана» Исмаэля Беннасера.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже на протяжении долгого времени следит за развитием 22-летнего алжирца и в скором времени может предложить ему место в обойме клуба.
Напомним, что Беннасер в нынешнем сезоне Серии А провел 20 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник «Уотфорда» Адриан Мариаппа заразился коронавирусом.