«Манчестер Сити» нашел замену Сильве

«Манчестер Сити» нашел замену испанскому полузащитнику Давиду Сильве. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, действующие чемпионы Англии хотят заполучить в свои ряды хавбека «Милана» Исмаэля Беннасера.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже на протяжении долгого времени следит за развитием 22-летнего алжирца и в скором времени может предложить ему место в обойме клуба.

Напомним, что Беннасер в нынешнем сезоне Серии А провел 20 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник «Уотфорда» Адриан Мариаппа заразился коронавирусом.