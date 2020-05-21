Клопп сравнил возобновление тренировок с первым днем в школе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил возобновление тренировочных занятий с первым днем в школе. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По его словам, все игроки находятся в великолепном настроении и рады друг друга видеть.

«Я приехал на базу в хорошем расположении духа. Я не видел всех, лишь десять человек, но это уже хорошее начало.

На базе все готово, мы готовы продолжит наши тренировки. Все маршруты односторонние, меры безопасности серьезны как никогда», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи оценил вклад в футбол со стороны нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.