Менеджер: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.

«Подтверждаю, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Нурмагомедов на связи с Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение», — цитирует Абдель-Азиза ESPN.

Менеджер отметил, что боец призывает всех оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в Москву. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов опять впал в кому.