Хавбек Ташаев пытается расторгнуть контракт со «Спартаком»
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Полузащитник Александр Ташаев намерен расторгнуть контракт с московским «Спартаком», сообщает Sport24.
По информации источника. футболист, который проводит сезон в казанском «Рубине» на правах аренды, планирует расторгнуть соглашение со столичным клубом по истечению срока арендного контракта.
Такое решение Ташаева вызвано понимаем того, что он не будет получать необходимую игровую практику в московской команде. За «Рубин» до паузы в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел восемь игр и не отметился результативными действиями.
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