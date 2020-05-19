Вратарь «Вашингтона» предложил возобновить сезон НХЛ в Магнитогорске

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов в шутку предложил возобновить сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Магнитогорске, передает Allhockey.ru.

Хоккеист отметил, что все игроки команды хотят, чтобы сезон был доигран, при этом согласны на любой вариант, предложенный Лигой.

«Готовы ли к тому, что нас могут закрыть где-то в одном городе или штате и там проводить оставшиеся матчи? А что делать? Мы на контрактах. Где скажут, там и будем играть. Вот я бы возобновил чемпионат НХЛ в Магнитогорске», — в шутку заявил голкипер.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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