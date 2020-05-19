Озеров: в России уменьшается процент смертности от коронавируса

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров рассказал о ситуации с коронавирусом в России, передает Sport24.

«Мы видим, что уменьшается процент смертности среди населения. Думаю, эта статистика и послужила причиной ослабления карантина. Людям нужно будет соблюдать меры безопасности, даже когда снимут режим самоизоляции. Если чувствуешь дискомфорт, лучше немедленно обратиться за помощью», — сказал Озеров.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,9 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что фигуристы сборной России пройдут тест на коронавирус.