«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»

«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, совет капитанов клуба, состоящий из Лионеля Месси, Жерара Пике, Серджи Бускетса и Серджи Роберто, отказался доигрывать сезон на шеститысячном стадионе «Йохан Кройфф».

Руководство сине-гранатовых также провело экономический анализ ситуации и пришло к выводу, что существенной разницы в затратах проведения игр на «Камп Ноу» и «Йохан Кройфф» нет.

Ранее сообщалось, что нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер может перейти в миланский «Интер».