«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
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«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, совет капитанов клуба, состоящий из Лионеля Месси, Жерара Пике, Серджи Бускетса и Серджи Роберто, отказался доигрывать сезон на шеститысячном стадионе «Йохан Кройфф».
Руководство сине-гранатовых также провело экономический анализ ситуации и пришло к выводу, что существенной разницы в затратах проведения игр на «Камп Ноу» и «Йохан Кройфф» нет.
Ранее сообщалось, что нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер может перейти в миланский «Интер».