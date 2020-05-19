Президент ЦСКА выразил интерес к форварду «Вегаса» Зыкову

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович выразил интерес к форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентину Зыкову. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в настоящее время у хоккеиста действует трудовое соглашение с калифорнийским клубом, поэтому говорить что-либо о подписании контракта преждевременно.

«Ситуацию активно раздувает пресса, мы ведем переговоры с Валентином. Мы заинтересованы в его переходе в ЦСКА, но пока сложно что-то обсуждать», — сказал Есмантович.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского СКА и сборной России Антон Бурдасов высказался о том, почему выступает под 17-м номером.