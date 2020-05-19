Эксперт оценил перспективы Капризова и Сорокина в НХЛ

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил перспективы нападающего Кирилла Капризова и вратаря Ильи Сорокина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, оба хоккеиста переросли Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), так как в России им теперь не с кем бороться.

«Кого можно выделить в СКА или ЦСКА кроме Капризова? Кто там был на голову сильнее остальных? Дело в том, что ЦСКА в последних двух сезонах был гораздо мощнее соперников. А в этом случае на индивидуальную статистику игроков смотришь с долей скепсиса.

Возможно, поэтому игроки и уезжают за океан», — сказал Вайсфельд.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Максимом Маминым.