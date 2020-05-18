Кроссовки Джордана проданы на аукционе за $560 тысяч

Кроссовки легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Майкла Джордана проданы на аукционе за $560 тысяч. Об этом сообщает The Action Network.

Победитель аукциона стал обладателем пары Nike Air Jordan 1, которые выполнены в красном, черном и белом цветах, специально к сезону-1984/85.

Отметим, что заявленная сумма является новым рекордом стоимости пары кроссовок.

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