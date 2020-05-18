Упавший с велосипеда украинский баскетболист впал в кому

Упавший с велосипеда украинский баскетболист клуба «Запорожье» Сергей Мясоедов впал в кому. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Происшествие случилось 16 мая. Мясоедов обратился в местную больницу с острой болью в районе ключицы. В медучреждении спортсмен потерял сознание и впал в кому; у него были диагностированы внутричерепные ушибы.

После проведенной операции состояние баскетболиста оценивается как крайне тяжелое.

Представитель федерации отметил, что шансы на выздоровление будут зависеть от того, как поведет себя организм ближайшее время.

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