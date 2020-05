Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Бундеслиги по быстроте достижения отметки в 50 голов. Об этом сообщает Opta Sports.

В матче 26-го тура чемпионата Германии, где подопечные Ханса-Дитера Флика сумели отправить два безответных мяча в ворота берлинского «Униона», «Бавария» оформила на свой лицевой счет свой 50-й мяч.

До настоящего момента никто не делал этого быстрее.

Отметим, что при Флике мюнхенцы провели 23 матча, в которых сумели одержать 19 побед.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании по футболу после рестарта будут проходить каждый день.

50 - Hansi Flick has now seen 50 goals of his team in just 16 games, thus setting a new all-time #Bundesliga record for reaching this milestone. Attack. @FCBayernEN #FCUFCB pic.twitter.com/oja3EO4uM4