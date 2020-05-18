Вратарь Брызгалов поделился воспоминаниями о победном ЧМ-2009

Бывший вратарь многих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Илья Вратарь Брызгалов поделился воспоминаниями о победном чемпионате мира 2009 года, который состоялся в Швейцарии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что поражение в финале не было бы чем-то постыдным, однако вся команда была настроена на борьбу за золотые медали.

Брызгалов заявил, что играть против сильных сборных США и Канады на турнире в Берне было интересно, и эмоции от победы над ними за счет их уровня игры приумножались.

Ранее сообщалось, что вратарь «Сочи» Илья Проскуряков покинул команду.