Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Нидерландский спортсмен оказался сильнее при помощи комбинации, начавшейся с точного удара ногой в голову во втором раунде.

Отметим, что на старте поединка Харрис мог расправиться с Оверимом, оказавшись в доминирующей позиции в партере, однако его оппонент смог вырваться.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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