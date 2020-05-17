«Герта» в гостях разгромила «Хоффейнхайм» в матче Бундеслиги

В очередном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги, возобновившейся после длительной паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, берлинская «Герта» в гостях разгромила «Хоффейнхайм».

Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «ПриЗироу Арена» и завершилась в пользу столичной команды со счетом 0:3.

В составе победителей голами отметились Ведад Ибишевич, Матеус Кунья, а также Кевин Акпогума, отправивший мяч в собственные ворота.

После этой победы подопечные Бруно Лаббадиа набрали 31 очко и поднялись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Хоффейнхайм» после 26 туров идет на девятой строчке с 35 баллами.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил слова поддержки Юрию Семину, который покинет пост наставника московского «Локомотив» после 31 мая.