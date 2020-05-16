Возобновлен чемпионат Германии по футболу
Розыгрыш чемпионата Германии по футболу возобновлен после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.
В субботу в 16.30 мск в рамках 26-го тура пройдут матчи Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (Гельзенкирхен), «РБ Лейпциг» (Лейпциг) — «Фрайбург» (Фрайбург), «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — «Герта» (Берлин), «Фортуна» (Дюссельдорф) — «Падерборн 07» (Падерборн) и «Аугсбург» (Аугсбург) — «Вольфсбург» (Вольфсбург).
В 19.30 мск начнется встреча «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Боруссия» (Менхенгладбах).
Игры чемпионата Германии пройдут без зрителей.
«Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции матчей «Боруссия» — «Шальке», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» и «Айнтрахт» – «Боруссия».
Ранее сообщалось, что игроки «Боруссии» сами будут принимать решение об участии в матче.