У пилота вертолета Брайанта не нашли в крови следов наркотиков или алкоголя

Ара Зобаян, пилот разбившегося вертолета, на котором летел известный баскетболист Коби Брайант, не был под действием алкоголя или наркотиков, сообщает CNN .

Отмечается, что врачи пришли к данному выводу после вскрытия тела пилота.

Авиакатастрофа произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Баскетболист умер мгновенно.



Ранее сообщалось о том, что вертолетная компания отрицает вину в гибели Коби Брайанта.