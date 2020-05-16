У пилота вертолета Брайанта не нашли в крови следов наркотиков или алкоголя
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Ара Зобаян, пилот разбившегося вертолета, на котором летел известный баскетболист Коби Брайант, не был под действием алкоголя или наркотиков, сообщает CNN .
Отмечается, что врачи пришли к данному выводу после вскрытия тела пилота.
Авиакатастрофа произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.
Баскетболист умер мгновенно.
Ранее сообщалось о том, что вертолетная компания отрицает вину в гибели Коби Брайанта.