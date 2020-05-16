Бывший игрок сборной Англии серьезно пострадал в пьяной драке

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом серьезно пострадал в пьяной драке, сообщает The Sun.

По информации источника, Сэнсом, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, во время драки в состоянии алкогольного опьянения упал и сильно ударился головой. Он находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

Всего в составе сборной Англии экс-игрок провел 86 матчей. За лондонский «Арсенал» он выступал в период 1980 по 1988 год и провел 394 матча.

Ранее сообщалось, что Давид Сильва доиграет сезон в «Манчестер Сити».