Фанат «Локомотива» Саркисян ждет возвращения Семина

Шоумен и болельщик «Локомотива» Таш Саркисян поделился мыслями о ситуации вокруг тренеров в московском клубе, передает Metaratings.ru.

14 мая стало известно, что «Локомотив» уволил Семина, не став продлевать с ним истекающий контракт. Пост главного тренера «железнодорожников» займет сербский специалист Марко Николич.

«Нашли специалиста соответствующего поставленной задаче. Есть ли у меня спортивные ожидания от Николича? Нет, конечно. Я больше ставлю на возвращение Семина», — заявил Саркисян.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России высказался о востребованности Семина.