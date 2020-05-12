Хореограф рассказал об атаках на группу Тутберидзе в соцсетях

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Хореограф группы российского специалиста Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал об атаках недоброжелателей в социальных сетях на фигуристов и на него самого.

Ранее двукратная чемпионка России Анна Щербакова заявила, что ее аккаунт во «ВКонтакте» взломали. На странице в соцсети от ее имени было опубликовано сообщение об уходе из группы.

«Идет массированная атака на группу Тутберидзе, в том числе на меня! Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех социальных сетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от ее имени сообщили об ее уходе», — написал Железняков на своей странице во «Вконтакте».

Хореограф отметил, что в комментариях в статьях пользователи пишут «множество гадостей и дряни».

Ранее российский фигурист Егор Рухин заявил, что будет тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой и Марины Селицкой.