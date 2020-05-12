Назван лучший форвард в истории ЛЧ по соотношению матчей и голов

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Портал GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.

Первое место в рейтинге занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 114 голов в 141 матче (средний показатель — 0,81 гола за игру).

Вторым стал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой (0,77 гола за матч). Третье место занял форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (0,76).

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим игроком планеты по данным системы ELO.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси — 114 голов/141 матч (0,81 гола за игру);

2. Руд ван Нистелрой — 56/73 (0,77);

3. Криштиану Роналду — 128/169 (0,76);

4. Роберт Левандовски — 64/86 (0,74);

5. Неймар — 35/57 (0,61);

6. Филиппо Индзаги — 46/81 (0,57);

7. Эдинсон Кавани — 35/62 (0,56);

8. Серхио Агуэро — 39/71 (0,55);

9. Карим Бензема — 64/119 (0,54);

10. Рауль — 71/142 (0,5).