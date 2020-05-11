Путин поручил Минспорту поддержать проект по выявлению сильнейшей нации
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Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей в марте встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поручил Министерству спорта страны поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире.
Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Ответственным за исполнение поручения является министр спорта России Олег Матыцин, который должен отчитаться о проделанной работе до 1 декабря нынешнего года.
Ранее сообщалось, что в Великобритании отменяют карантин.