Президент киевского «Динамо» поздравил Семина с 73-летием

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил наставника московского «Локомотива» Юрия Семина с 73-летием, передает пресс-служба бело-голубых.

«Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает вам взаимностью. Вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров новой формации. В день вашего рождения желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и новых успехов», — сказал Суркис.

Напомним, российский специалист возглавлял киевлян с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.



Ранее «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием.