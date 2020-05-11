Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

<img src="//img.gazeta.ru/files3/200/12918200/2020-01-19T182656Z_1839238879_RC26JE9DETP5_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-MUN-REPORT-pic905-895x505-7633.jpg">

Английской прессе стала известна возможная дата возобновления сезона-2019/2020 чемпионата Англии.

Как информирует The Telegraph, розыгрыш первенства может возобновиться 12 июня при условии соблюдения всех мер безопасности. Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

Напомним, что почти все футбольные лиги Европы в настоящий момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более четырех миллионов человек.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы АПЛ не согласны с решением проводить матчи на нейтральных полях.