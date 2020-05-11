Протокол возобновления РПЛ передан в правительство России
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Протокол возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) передан в правительство России. Об этом сообщает «СЭ».
Проект рестарта чемпионата страны включает в себя определенное число участников матча. Каждая команда сможет вносить лишь 25 человек: 18 игроков, трех членов тренерского штаба, массажиста, врача и двух других лиц, работающих в системе клуба, на его усмотрение.
Всего на стадионе во время игры сможет присутствовать не более 200 человек. В их число будут входить комментаторы, журналисты, работники стадиона.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории Лука Джорджевич стал отцом.