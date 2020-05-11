Чемпионат Испании может быть возобновлен 12 июня
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Чемпионат Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня 2020 года. Об этом сообщает As.
Как заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас, клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.
По информации источника, лига может отложить возобновление турнира на одну неделю, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции потребует того.
Сезон планируется завершить за два месяца, чтобы участвующие в еврокубках клубы смогли подготовиться к международным матчам.
Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера вспомнил о совместной игре с хавбеком Полем Погба в «Манчестер Юнайтед».