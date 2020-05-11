Черногорский форвард «Локомотива» стал отцом

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории Лука Джорджевич стал отцом. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников» в Twitter.

Новорожденного сына назвали Матея. Супруга футболиста и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Напомним, что Джорджевич перешел в «Локомотив» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В настоящее время он восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия призвал доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).