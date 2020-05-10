Председатель «Минска»: у одного из игроков появились подозрения на коронавирус

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Председатель футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает «Прессбол».

«У одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Он чувствует себя хорошо, но есть симптомы. Мы сделали тест, ждем результата. Мы отменили тренировки. 11 мая будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — сказал Шлойдо.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.

Ранее брестское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска в матче чемпионата Белоруссии.