Врач сборной России по футболу: мы можем безопасно возобновить сезон РПЛ

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов оценил шансы на возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Руководство РПЛ проделывает большой объем работы, чтобы возобновить чемпионат. Сейчас все те вещи, которые уже сделаны, позволяют максимально безопасно провести матчи РПЛ. Матчи будут проходить за закрытыми дверями», — сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в России приостановлены все футбольные соревнования из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что заседание исполкома РФС пройдет 15 мая.