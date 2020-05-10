Головин стал третьим в голосовании на лучшего плеймейкера Лиги 1

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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин стал третьим в голосовании издания L'Equipe на лучшего плеймейкера в символической сборной прошедшего сезона чемпионата Франции.

Первое место занял французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. За него проголосовали 56 процентов. На второй строчке расположился Димитри Пайет из «Марселя» (34%), а Головин замкнул тройку лидеров (6%).

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно в конце апреля.

Ранее сообщалось, что Головин поборется за звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции.